موقع أمريكي: لويد أوستن بصحة جيدة ولم يقتل في أوكرانيا
فند تقرير لموقع "أمريكا اليوم" مزاعم تقرير نشره موقع "Real Raw News"، في السابع من يناير الحالي، حول مقتل مسؤول أمريكي كبير بفعل هجوم روسي في أوكرانيا، ووصف التقرير بأنه في إطار القصص الملفقة التي أعتاد الموقع المذكور على نشرها باستمرار.
وبحسب التقرير: "قُتل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في كييف في 3 يناير/كانون الثاني عندما سقطت صواريخ كروز روسية على مخبأ للقيادة، حيث التقى أوستن واللفتنانت جنرال فاليري زالوزني، القائد الأعلى للجيش الأوكراني، سراً".
ورد الموقع الأمريكي بأن أوستن على قيد الحياة، وأن دخوله إلى المستشفى في الأول من يناير/ كانون الثاني الحالي، في ولاية ماريلاند، جاء بسبب مضاعفات أعقبت جراحة سرطان البروستاتا.
وأضاف الموقع بأن أوستن استأنف مهامه الكاملة كوزير للدفاع في 5 يناير/كانون الثاني وأصدر بيانًا في 6 يناير/كانون الثاني الحالي أيضًا.
ولفت موقع "أمريكا اليوم" إلى أن أوستن لم يذهب إلى أوكرانيا حديثًا، وكانت آخر زيارة لأوكرانيا بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 عندما التقى مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي وأركان حربه في خطوة هدفت لتعزيز الدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
وعلى العكس من ادعاء التقرير المضلل بأن أوستن بقي في أوكرانيا من 20 نوفمبر لحين مقتله في بداية يناير الحالي، فإن وزير الدفاع نفذ زيارة للشرق الأوسط في منتصف ديسمبر 2023 شملت قطر والبحرين وإسرائيل.
كما تم تصويره في عدة مناسبات في ديسمبر/كانون الأول 2023، بما في ذلك خلال خطاب ألقاه في 2 ديسمبر/كانون الأول في منتدى ريغان للدفاع الوطني في كاليفورنيا، وحضر مباراة كرة القدم بين الجيش والبحرية في ماساتشوستس في 9 ديسمبر 2023، حيث أظهرته الصور في الملعب وهو يقوم برمي العملة ويتفاعل مع الجمهور.
وذهب الموقع إلى أن مرض أوستن دفعه إلى تصدر عناوين الأخبار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الرئيس بايدن وغيره من كبار المسؤولين لم يتم تنبيههم إلى دخوله المستشفى لعدة أيام، وهو ما يتعارض مع البروتوكول العادي.
وأكد الموقع أن أوستن يتعافى وفي حالة معنوية جيدة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الدفاع في 8 كانون الثاني (يناير) 2024.