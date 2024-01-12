موقع أمريكي: لويد أوستن بصحة جيدة ولم يقتل في أوكرانيا

فند تقرير لموقع "أمريكا اليوم" مزاعم تقرير نشره موقع "Real Raw News"، في السابع من يناير الحالي، حول مقتل مسؤول أمريكي كبير بفعل هجوم روسي في أوكرانيا، ووصف التقرير بأنه في إطار القصص الملفقة التي أعتاد الموقع المذكور على نشرها باستمرار.

وبحسب التقرير: "قُتل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في كييف في 3 يناير/كانون الثاني عندما سقطت صواريخ كروز روسية على مخبأ للقيادة، حيث التقى أوستن واللفتنانت جنرال فاليري زالوزني، القائد الأعلى للجيش الأوكراني، سراً".

ورد الموقع الأمريكي بأن أوستن على قيد الحياة، وأن دخوله إلى المستشفى في الأول من يناير/ كانون الثاني الحالي، في ولاية ماريلاند، جاء بسبب مضاعفات أعقبت جراحة سرطان البروستاتا.

وأضاف الموقع بأن أوستن استأنف مهامه الكاملة كوزير للدفاع في 5 يناير/كانون الثاني وأصدر بيانًا في 6 يناير/كانون الثاني الحالي أيضًا.