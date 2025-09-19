انفجارات تهز كييف وهجوم بطائرات مسيّرة على بيلغورود (فيديو)

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف انفجارات، بعد هجمات بطائرات مسيّرة، وفق ما ذكرت صحيفة "أوبشيستفونويه" الأوكرانية.

وأفاد تيمور تكاتشينكو، رئيس إدارة كييف العسكرية، بأن "طائرات مسيّرة هاجمت كييف، وسُمعت انفجارات في المدينة، داعياً إلى البقاء في الملاجئ".

وصرح عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، بأن طائرة مسيّرة سقطت وانفجرت في حي سولوميانسكي، مشيرًا إلى توجه فرق الطوارئ إلى الموقع.

وفي تطور مرتبط، أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، بأن امرأة أُصيبت نتيجة هجوم بطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكني في قرية غروزسكويه بمنطقة بوريسوف.

وقال غلادكوف: "أُصيبت امرأة نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة من طراز 'إف بي في' على مبنى سكني في قرية غروزسكويه، ونُقلت إلى مستشفى مدينة بيلغورود رقم 2". وأوضح أن المصابة تلقت الرعاية الطبية اللازمة وغادرت المستشفى لتلقي العلاج في العيادات الخارجية، مشيرًا إلى أن الهجوم تسبب أيضًا في تضرر سقف المبنى، وشقة واحدة داخله.

وفي إطار العمليات العسكرية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 4 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق أراضي شبه جزيرة القرم. وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 4 طائرات مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي جمهورية القرم".

وفي سياق آخر، أعلنت كييف استعادة 1000 جثة إضافية لعسكريين أوكرانيين من روسيا.