بوتين يحدد أهداف الجيش الروسي لعام 2023

وأضاف أن وزير الدفاع سيرغي شويغو سيشارك خصوصا في هذا الاجتماع بهدف "عرض مدى تقدم العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا وعملية تزويد القوات المقاتلة بشحنات الأسلحة.

وأوضح المصدر نفسه أن نحو 15 الف مسؤول في الجيش الروسي سيشاركون في هذا الحدث عبر تقنية الفيديو.

ويأتي هذا الاجتماع بعدما عدل بوتين عن عقد مؤتمره الصحفي التقليدي في نهاية العام، علما بأنه واظب على ذلك منذ العام 2001.

وأقر بوتين، الثلاثاء، بأن الوضع "بالغ الصعوبة" في أربع مناطق بجنوب أوكرانيا وشرقها سبق أن أعلنت موسكو ضمها رغم أنها لا تسيطر عليها كليا.