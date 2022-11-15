قناة عبرية: إحباط محاولة إيرانية لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي في جورجيا

كشفت قناة عبرية يوم الثلاثاء، عن إحباط ما وصفتها بمحاولة إيرانية لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي في جورجيا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، أن "قوات الأمن في جورجيا أحبطت محاولة اغتيال رجل أعمال إسرائيلي، تقف وراءها خلية يديرها مواطن إيراني".

ولم تقدم القناة العبرية، تفاصيل أكثر حول العملية، والتي تأتي بعد الكشف عن عدة محاولات مماثلة لاستهداف إسرائيليين في عدد من دول العالم خلال الأشهر الماضية.

وفي شباط/ فبراير الماضي، قالت القناة العبرية ذاتها، إن "جهاز المخابرات التركي اعتقل خلية إيرانية كانت تخطط لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي مقيم في تركيا".

وأوضحت القناة العبرية في حينه، أن "المحاولة كانت تستهدف رجل أعمال إسرائيليا يحمل الجنسية التركية يُدعى يائير غيلير ويبلغ من العمر 75 عاما".

وأضافت القناة العبرية، أن "9 عملاء إيرانيين تم اعتقالهم بعد أن كانوا ضمن الخلية التي تخطط لاغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي، ردا على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، خاصة أن غيلير معروف بنجاحه بمجال الصناعات الأمنية".

وفي نيسان/ أبريل الماضي، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "جهاز الموساد الإسرائيلي أحبط محاولة إيرانية لاغتيال موظف بالقنصلية الإسرائيلية في إسطنبول"، مشيرة إلى أن "فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني هو من يقف وراء العملية".