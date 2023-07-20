سقوط طائرتين مسيرتين في العاصمة الروسية

ذكرت وسائل إعلام روسية، يوم الخميس، أن طائرتين مسيرتين سقطتا في العاصمة موسكو، في هجوم يعيد إلى الواجهة سلسلة من الهجمات التي تشنها أوكرانيا ضد مواقع داخل روسيا، منذ عدة أشهر.

وبحسب المصادر، فإن إحدى الطائرتين سقطت على سطح مركز للأطفال، فيما وقعت الثانية على أرض تابعة لمركز يرعى ذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكرت صحف روسية، أنه تم إجلاء ما بين 80 و100 طفل، بسبب سقوط الطائرة المسيرة في الموقع الأول.

ولم ترد تقارير أوفى بشأن تفاصيل الهجوم وما إذا كان قد أدى لوقوع خسائر مادية في الموقعين.

وشنت أوكرانيا عددا من الهجمات عن طريق الطائرات المسيرة في روسيا، خلال الآونة الأخيرة، ردا على الجيش الروسي الذي أطلق عملية عسكرية في البلد المجاور منذ فبراير 2022.