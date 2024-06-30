فيديو تهديد والدة متظاهر بـ"الاغتصاب" يثير ضجة في إسرائيل
أثار فيديو يوثق تهديد ضابط في الشرطة الإسرائيلية أحد المتظاهرين بأنه "سيغتصب والدته" ضجة كبيرة في إسرائيل، وسط مطالبات بالتحقيق.
وبحسب ما أظهره المقطع، فقد كان الضابط يوجه شتائم وتهديدات للمتظاهر الذي كان مع حشد من المحتجين أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء أمس السبت.
وفتحت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تحقيقًا بشأن فيديوهات صادمة لضباط تعاملوا مع المظاهرات المطالبة بصفقة للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة بـ"عنف"، وبشكل منافٍ لقواعد السلوك، وفق وسائل إعلام عبرية.
وفي مشهد آخر، تم تداول مقطع فيديو يوثق اشتباك ضباط مع عضوة الكنيست الإسرائيلي عن حزب العمل، نعمة لازيمي، إذ قاموا بـ"شد شعرها" وطردها بعنف من مظاهرة في تل أبيب.
ونقل موقع "واي نت" العبري بيانًا للشرطة الإسرائيلية قالت فيه: "نأسف لأن يتصرف صاحب منصب عام بطريقة استفزازية، مستخدمًا الحصانة البرلمانية بشكل ساخر، وتضليل الجمهور وتشويه سمعة ضباط الشرطة".
وأضاف البيان: "لن نسمح لأي عامل بالإضرار بعمل ضباط الشرطة الذين يعملون ليلًا ونهارًا من أجل الجمهور ككل".
وردت لازيمي على بيان الشرطة واصفة إياه بـ"المخزي"، وفق الموقع ذاته.
وتشهد إسرائيل، منذ أحداث السابع من أكتوبر، مظاهرات مستمرة تطالب حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف الحرب على غزة، وإبرام صفقة للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس.