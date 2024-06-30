فيديو تهديد والدة متظاهر بـ"الاغتصاب" يثير ضجة في إسرائيل

أثار فيديو يوثق تهديد ضابط في الشرطة الإسرائيلية أحد المتظاهرين بأنه "سيغتصب والدته" ضجة كبيرة في إسرائيل، وسط مطالبات بالتحقيق.

وبحسب ما أظهره المقطع، فقد كان الضابط يوجه شتائم وتهديدات للمتظاهر الذي كان مع حشد من المحتجين أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء أمس السبت.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تحقيقًا بشأن فيديوهات صادمة لضباط تعاملوا مع المظاهرات المطالبة بصفقة للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة بـ"عنف"، وبشكل منافٍ لقواعد السلوك، وفق وسائل إعلام عبرية.