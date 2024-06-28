مجددا.. دعوى قضائية ضد هولندا لتزويدها إسرائيل قطع غيار "إف-35"

رفعت ثلاث منظمات غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان، دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية مرة أخرى الجمعة، مؤكدة أن الحظر على تزويد إسرائيل بقطع لمقاتلات من طراز "إف-35" لم يتم احترامه عمليا.

وفي حكم تاريخي صدر في فبراير/شباط، أمرت محكمة الاستئناف هولندا بالتوقف عن تزويد هذه الطائرات بقطع غيار، والتي تستخدمها إسرائيل في قصف قطاع غزة.

واعتبرت المحكمة حينها أن هناك "خطرا واضحا" من مشاركة الطائرات في عمليات تنتهك القوانين الإنسانية الدولية.

لكن المنظمات غير الحكومية عادت إلى المحكمة الجمعة، مؤكدة أن الحظر لم يمنع استخدام القطع المصنعة في هولندا في طائرات إسرائيلية.

وقالت أوكسفام نوفيب، إحدى المنظمات الثلاث التي تقف وراء هذا الخطوة: "للأسف كل شيء يشير إلى أن هذه القطع القادمة من هولندا ينتهي بها الأمر في إسرائيل عبر طرق ملتوية".

وواصلت الحكومة الهولندية: "تسليم (قطع الغيار) إلى دول أخرى ومنها الولايات المتحدة. وهذا يتعارض مع قرار المحكمة" الصادر في فبراير/شباط، حسبما قالت ليزبيث زيغفيلد المحامية التي تمثل المنظمات غير الحكومية الثلاث للمحكمة الجمعة.

وأضافت: "ينطبق قرار المحكمة على جميع قطع غيار طائرات إف-35 التي تكون إسرائيل وجهتها النهائية وعلى الدولة وقف جميع عمليات التسليم هذه عمليا"، معتبرة أن على الحكومة "المنع بشكل فعال" قطع الغيار من الوصول إلى إسرائيل.