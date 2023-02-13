ألمانيا تدعو إلى تمهيد الطريق أمام انضمام فنلندا والسويد لـ"الناتو"

دعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، تركيا والمجر إلى تمهيد الطريق أمام انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قائلة إنها تتوقع أن تصادق جميع الدول الأعضاء في الحلف على طلبيهما للانضمام "دون مزيد من التأخير".

وقالت بيربوك، خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي مع نظيرها الفنلندي بيكا هافيستو، إن من شأن انضمام البلدين تعزيز الحلف إجمالاً، وينبغي أن ينضما معاً.