ألمانيا تدعو إلى تمهيد الطريق أمام انضمام فنلندا والسويد لـ"الناتو"
دعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، تركيا والمجر إلى تمهيد الطريق أمام انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قائلة إنها تتوقع أن تصادق جميع الدول الأعضاء في الحلف على طلبيهما للانضمام "دون مزيد من التأخير".
وقالت بيربوك، خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي مع نظيرها الفنلندي بيكا هافيستو، إن من شأن انضمام البلدين تعزيز الحلف إجمالاً، وينبغي أن ينضما معاً.
وسعت فنلندا والسويد إلى الانضمام للحلف بعد العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا العام الماضي، وقالتا إنهما تريدان الانضمام "معاً"، لكن بينما منحت أغلب الدول الأعضاء الضوء الأخضر لطلبي الانضمام، لم تصادق تركيا والمجر بعد على الطلبين.
وأعلنت أنقرة هذا الشهر أنها تدعم طلب فنلندا، ولكنها تريد من السويد تحديداً "اتخاذ موقف أكثر صرامة" من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية"، وجماعة أخرى تنحي أنقرة عليها باللائمة في محاولة انقلاب 2016.
وعلقت المحادثات الشهر الماضي، في ظل تصاعد التوتر عقب احتجاجات في ستوكهولم أحرق فيها سياسي دنماركي من اليمين المتطرف نسخة من المصحف.
وقال فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إن برلمان المجر سيصادق على طلبي انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي في مطلع هذا العام.