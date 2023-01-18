هجوم على الأمير هاري بعد إعدام بريطاني في إيران

وردًا على انتقادات المملكة المتحدة لإعدامها علي رضا أكبري (61 عامًا) مطلع الأسبوع، قالت طهران إن بريطانيا "ليست في وضع يسمح لها بالوعظ" بشأن حقوق الإنسان، بعد اعتراف الأمير هاري أخيرًا بقتل عناصر من "طالبان".

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن اللورد البحري السابق الأدميرال لورد ويست قوله الثلاثاء: "كان هاري صبيًا غبيًا يقول ما قاله، لكن لا يوجد ما يعادل ما تفعله إيران".

بدوره رأى الكولونيل ريتشارد كيمب القائد العسكري السابق للمملكة المتحدة في أفغانستان، أنه يجب على هاري "تحمل المسؤولية الكاملة عن إعطاء الذخيرة لآلة الدعاية للنظام الإيراني القاتلة".

مضيفًا أنه في حين أن "جميع الأشخاص المحترمين سيرفضون أكاذيب إيران، فإن موقف العديد من مؤيديها سيتعزز من خلال استغلال النظام في طهران لتعليقات الأمير غير الحكيمة".