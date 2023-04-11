وثيقة أمريكية مسربة تشكك بقدرات الجيش الأوكراني

أفاد تقرير نُشر، الثلاثاء، ووثائق بأنّ لدى الولايات المتّحدة شكوكًا جدّية في مدى قدرة أوكرانيا على تحقيق مكاسب إذا ما شنّت هجومًا مضادًا على القوات الروسية، وقدرة كييف على التصدي للضربات الروسية.

والوثائق تندرج في إطار مجموعة من المواد البالغة الحساسية التي نشرت على الإنترنت واستدعت فتح تحقيق جنائي أمريكي في خرق يقول البنتاغون إنه يشكل "خطرًا جسيمًا" على الأمن القومي.

وتفيد توقعات بأن أوكرانيا ستشنّ هجومًا مضادًا على قوات الغزو الروسية في الربيع، في أول حملة عسكرية كبرى لكييف هذا العام.

لكن وثيقة مصنفة "سرية للغاية" تشير إلى أن الدفاعات الروسية الحصينة "وأوجه القصور التي يعاني منها الأوكرانيون على صعيد التدريبات وإمدادات الذخيرة يرجّح أن تضعف التقدم، وأن تفاقم الخسائر البشرية خلال الهجوم"، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".

وتفصّل وثيقة ممهورة بعبارة "سرّي" الواقع المتردّي للدفاعات الجوية الأوكرانية التي تؤدّي دورًا أساسًا على صعيد حماية البلاد من الضربات الروسية ومنع قوات موسكو من السيطرة على الأجواء.