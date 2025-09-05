"هستيريا وغياب للمصداقية".. عراقجي يهاجم الدول الغربية بسبب "النووي"

انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ما وصفه بـ"صمت الغرب المطبق" تجاه التوسع المتواصل في ترسانة الأسلحة النووية الإسرائيلية.

واعتبر عراقجي أن هذا الموقف ينسف أي مصداقية للغرب في طرح قضايا عدم الانتشار النووي.

وقال عراقجي، في رسالة عبر منصة "إكس"، إن "إيران طالما حذرت من أن هستيريا الغرب بشأن انتشار الأسلحة النووية في منطقتنا أمر مصطنع تماماً".

وأضاف: "المسألة بالنسبة لهم ليست وجود أو توسع الترسانات النووية، بل تحديد من يُسمح له بالتقدم العلمي حتى لو كان ذلك لأغراض سلمية".

وتابع قائلا: "ليس غريباً أن يسود صمت مدوٍّ في الغرب تجاه التوسع العلني للترسانة النووية الوحيدة في منطقتنا، والموجودة بيد حليفهم مرتكب المجازر"، وفق تعبيره.

وختم عراقجي بالقول: "الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) قد تحاول الإنكار، لكن صمتها يُسقط عنها أي اعتبار حتى لمجرد طرح موضوع عدم الانتشار النووي".