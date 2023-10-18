هل تخطط إسرائيل لشيء آخر غير دخول غزة برًا؟

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إسرائيل، اليوم، تخاطر بربطها بالتبعات التي لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير بالغزو البري الشامل الذي تخطط له تل أبيب لغزة.

وأضافت الصحيفة أنه "مع هذا، فقد قرر البيت الأبيض أن الوظائف المتعددة التي يمكن أن تؤديها الزيارة تفوق المخاطر المرتبطة بها".

وأشارت إلى أن "أولى هذه الوظائف إظهار التضامن مع إسرائيل، وإظهار أن بايدن يقدّم الدعم لها في ملاحقة مجموعة من الأشخاص الذين شاركوا في أعمال بربرية لا تقل أهمية عن الهولوكوست".

وتتمثل الوظيفة الثانية بمحنة الرهائن المحتجزين لدى "حماس"، حيث إن للولايات المتحدة اهتمامًا مباشرًا بها كون العديد من الرهائن مواطنين أمريكيين.