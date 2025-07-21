مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين أمام فندق يؤوي مهاجرين في لندن

تجددت احتجاجات مناهضة للمهاجرين، مساء الأحد، أمام فندق في لندن يؤوي طالبي لجوء، حيث ألقى متظاهرون زجاجات وقنابل دخانية على الشرطة.

وأعلنت الشرطة اعتقال 5 أشخاص بتهمة "اثارة العنف والاضطرابات" خلال تظاهرة أمام فندق "ذي بيل" في منطقة "إيبنغ" في شمال شرق لندن.

وقال كبير مفتشي الشرطة سيمون آنسلو، في بيان: "للأسف، شهدنا تظاهرة أخرى بدأت سلمية وتطورت إلى أعمال بلطجة جنونية".

وأضاف المسؤول الأمني أن "بعض الأشخاص قاموا بإيذاء أحد ضباطنا مرة أخرى وإتلاف سيارة شرطة".

ووفقا لوكالة أنباء "بي آيه" البريطانية قام عناصر الشرطة بحراسة مدخل الفندق بينما احتشد مئات الأشخاص خارجه.

وهتف المتظاهرون "أنقذوا أطفالنا" و"أعيدوهم إلى ديارهم"، في إشارة إلى المهاجرين، بينما دعت لافتات إلى طرد "المجرمين الأجانب".

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وتصاعد التوتر منذ أيام بعد اتهام طالب لجوء، يبلغ 38 عاماً، إثيوبي الجنسية، وصل حديثاً إلى البلاد، بالاعتداء الجنسي.

وأنكر هادوش غيربيرسلاسي كيباتو، عند مثوله أمام المحكمة، الخميس، أنه حاول تقبيل فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً.

وهزت أعمال شغب مناهضة للهجرة بريطانيا، الصيف الماضي، بعد أن طعن مراهق 3 فتيات حتى الموت في بلدة "ساوثبورت" شمال غرب البلاد، رغم أنه تبين أن المشتبه به بريطاني المولد.

واستهدف مثيرو الشغب حينذاك فنادق تؤوي طالبي لجوء في عدة مدن إنجليزية، وحاولوا إضرام النار في أحدها في "روثرهام" في شمال شرقي إنجلترا.