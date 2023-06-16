بريطانيا تدعو كوسوفو وصربيا إلى تهدئة التوتر
دعت بريطانيا كوسوفو وصربيا إلى تهدئة التوتر والإفراج الفوري عن ثلاثة من رجال شرطة كوسوفو تحتجزهم صربيا منذ 14 يونيو/ حزيران.
وطالبت وزارة الخارجية البريطانية في بيان "بالإفراج الفوري عن رجال شرطة كوسوفو الثلاثة"، داعية إلى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب الإجراءات الأحادية والقيام بتحركات فورية لخفض التوتر".
وشكل اعتقال رجال الشرطة الثلاثة الحدث الأبرز في سلسلة من التطورات التي أثارت التوتر بين كوسوفو وصربيا، وأججت المخاوف من تجدد العنف بين الدولتين اللتين دارت بينهما حرب في السابق.