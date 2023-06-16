بريطانيا تدعو كوسوفو وصربيا إلى تهدئة التوتر

وشكل اعتقال رجال الشرطة الثلاثة الحدث الأبرز في سلسلة من التطورات التي أثارت التوتر بين كوسوفو وصربيا، وأججت المخاوف من تجدد العنف بين الدولتين اللتين دارت بينهما حرب في السابق.