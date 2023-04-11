محتجون يقاطعون ماكرون بالصيحات خلال كلمة في زيارته لهولندا

قاطع محتجون خطابا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لاهاي اليوم الثلاثاء، مما دفعه للقول إن من لا يحترمون العملية الانتخابية والقادة المنتخبين يعرضون الديمقراطية للخطر.

ويواجه ماكرون، الذي كان من المقرر أن يلقي كلمة حول السيادة الأوروبية في مستهل زيارة رسمية لهولندا، احتجاجات شديدة في الداخل منذ أسابيع على قانون سيمدد سن التقاعد للفرنسيين.

وصرخ رجل خلال الحدث في معهد نكزس قائلا "أين الديمقراطية الفرنسية؟ متى خسرناها؟" فيما علت صيحات آخرين بأمور تتعلق بتغير المناخ وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية.

ورفع أحد المحتجين لافتة كتب عليها "رئيس العنف والنفاق".

وظل ماكرون يحاول لبضع دقائق أن يكون صوته مسموعا وسط صيحات المحتجين.