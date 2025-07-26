ترامب يكشف عن مساع لوقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع زعيم كمبوديا للضغط من أجل وقف إطلاق النار مع تايلاند، في ظل استمرار القتال على طول الحدود بين البلدين لليوم الثالث.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، قائلًا: "انتهت المكالمة مع زعيم كمبوديا، لكن من المتوقع أن أتصل به مجددا بشأن وقف إطلاق النار بناء على موقف تايلاند. أحاول تبسيط موقف معقد!".

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وأشار الرئيس ترامب إلى أن المكالمة مع زعيم تايلاند "ستجرى قريبا"، على ما ذكرت وكالة "رويترز".

وامتدت الاشتباكات العسكرية على الحدود التايلاندية الكمبودية لليوم الثالث على التوالي، وظهرت نقاط اشتباك جديدة اليوم السبت، فيما سعى كل جانب لكسب دعم دبلوماسي.

وتؤكد كل من تايلاند وكمبوديا أنها تتصرف دفاعًا عن النفس، وسط دعوات من كل طرف للآخر إلى وقف القتال وبدء المفاوضات لإنهاء هذا النزاع الحدودي.

وقُتل 30 شخصا على الأقل ونزح أكثر من 130 ألفا في أسوأ قتال بين الجارتين في جنوب شرق آسيا منذ 13 عاما.

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وظل عدد القتلى التايلانديين عند 19 اليوم السبت، بينما قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية مالي سوشيتا إن 5 جنود و8 مدنيين لقوا حتفهم في القتال.