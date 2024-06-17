كامالا هاريس "تغازل" المسلمين مع تنامي الغضب ضد بايدن

وتأتي الرسالة في وقت يتنامى فيه الغضب من بايدن المرشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب موقف الإدارة الأمريكية من حرب غزة ودعم إسرائيل.

وأكدت نائبة الرئيس أن "إدارة بايدن تعمل جاهدة لإنهاء القتال، وتحرير كافة الرهائن، وتسليم المساعدات الإنسانية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وبناء مستقبل من الأمن والحرية والكرامة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

وخلق دعم واشنطن اللامتناهي لإسرائيل في حربها على غزة والمأساة الإنسانية التي خلفتها؛ أزمة لبايدن الذي يسعى للفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب، وفق أحدث استطلاع للرأي العام بالتزامن مع تغير المزاج الشعبي في الولايات المتحدة لصالح تأييد القضية الفلسطينية.