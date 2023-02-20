اليابان تتعهد تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 5,5 مليار دولار

أعلنت اليابان عزمها تقديم حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 5,5 مليار دولار، بعد فترة وجيزة من إعلانها فرض حزمة من العقوبات على روسيا.

وقال رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا، اليوم الإثنين، إنّ اليابان ستقدّم دعماً مالياً جديداً لأوكرانيا بقيمة 5,5 مليار دولار، وذلك قبل أيام من الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف كيشيدا في كلمة ألقاها خلال ندوة لمؤسسة فكرية: "لا تزال هناك حاجة لمساعدة الأشخاص الذين دمّرت الحرب سبل عيشهم، ولإصلاح البنية التحتية المدمّرة. قرّرنا تقديم دعم مالي إضافي بقيمة 5,5 مليون دولار".

كما أعلن رئيس الوزراء الياباني أنه سيستضيف اجتماعاً عبر الإنترنت بين قادة دول مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، تزامناً مع مرور عام على بدء الغزو الروسي".

وتابع كيشيدا: "ليحافظ قادة دول مجموعة السبع على وحدة صفهم للتعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا، قررت استضافة مؤتمر عبر الفيديو لهم تتم دعوة الرئيس زيلينسكي إليه هذا الأسبوع في 24" شباط/فبراير".