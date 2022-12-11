وفد أمريكي رفيع المستوى يزور الصين خلال أيام

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن وفدا أمريكيا رفيع المستوى سيتوجه إلى الصين الأسبوع المقبل في متابعة للمحادثات التي أجراها الرئيس جو بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الآونة الأخيرة وللتحضير لزيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الصين أوائل العام المقبل.

يأتي الإعلان في أعقاب تصريحات لمسؤول كبير في البيت الأبيض مفادها أن الصين ترغب في علاقات مستقرة مع الولايات المتحدة على المدى القصير في الوقت الذي تواجه فيه تحديات اقتصادية محلية ورد فعل سلبيا في آسيا على خطواتها الدبلوماسية العنيدة.

وقالت الوزارة في بيان إن مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي دانييل كريتنبرينك وكبيرة مسؤولي مجلس الأمن القومي لشؤون الصين وتايوان لورا روزنبرجر سيتوجهان إلى الصين وكوريا الجنوبية واليابان في الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر/ كانون الأول.