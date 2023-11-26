اعتقال 13 شخصا في باريس على خلفية رسمهم صلبانا معقوفة

اعتُقل 13 شخصا بينهم سبعة مرتبطون باليمين المتطرف مساء السبت، في باريس على خلفية رسم صلبان معقوفة في العاصمة حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر في الشرطة. وقبض على هؤلاء بالجرم المشهود في الدائرة السابعة عشرة بباريس.

وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية تزايد حاد في الأعمال المعادية للسامية في فرنسا منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.