إيران.. نجاد يرد على أنباء تقييد السلطات لحركته وأنشطته
رد مكتب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، على أنباء تحدثت عن وضع السلطات قيوداً على حركته وأنشطته.
وقال المكتب في بيان اطلعت عليه "إرم نيوز": "بعد نشر بعض الادعاءات المستهدفة بشأن فرض قيود على حركة وأنشطة أحمدي نجاد، الأمر الذي أثار قلق الشعب الإيراني العزيز، أود أن أبلغ الجمهور؛ إن مثل هذا المحتوى لا أساس له من الصحة، وأحمدي نجاد يقوم بأنشطته المعتادة والمخطط لها".
وكان مجلس صيانة الدستور قد استبعد في وقت سابق من هذا الشهر الجاري محمود أحمدي نجاد ومنعه من خوض سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في 28 من يونيو/حزيران الجاري.
وهذا هو ثالث استبعاده لنجاد من قبل مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد المقرب من المرشد علي خامنئي، أحمد جنتي، كما مُنع من الترشح للانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2021.
وكشف "عبد الرضا داوري"، المستشار الإعلامي للرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، عن قيام القوات الأمنية بفرض قيود على تحركات واتصالات نجاد.
وأشار داوري في تغريدة له عبر منصة "إكس"، نقلاً عن مصادر إن نجاد يعاني من الإقامة الجبرية، وقال "تتحدث بعض المصادر عن فرض إقامة أحمدي نجاد وتقييد اتصالاته".
فيما أفادت مواقع إخبارية إيرانية معارضة، أن قوات الأمن الإيرانية فرضت قيوداً على حركة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وقالت المصادر إن القيود فرضت بعد عودة أحمدي نجاد من رحلة إلى شمال إيران.