إيران.. نجاد يرد على أنباء تقييد السلطات لحركته وأنشطته

رد مكتب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، على أنباء تحدثت عن وضع السلطات قيوداً على حركته وأنشطته.

وقال المكتب في بيان اطلعت عليه "إرم نيوز": "بعد نشر بعض الادعاءات المستهدفة بشأن فرض قيود على حركة وأنشطة أحمدي نجاد، الأمر الذي أثار قلق الشعب الإيراني العزيز، أود أن أبلغ الجمهور؛ إن مثل هذا المحتوى لا أساس له من الصحة، وأحمدي نجاد يقوم بأنشطته المعتادة والمخطط لها".

وكان مجلس صيانة الدستور قد استبعد في وقت سابق من هذا الشهر الجاري محمود أحمدي نجاد ومنعه من خوض سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في 28 من يونيو/حزيران الجاري.