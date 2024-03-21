روسيا.. إضافة أوراق لصندوق اقتراع يثير الجدل والسلطات تحقق (فيديو)
أثار مقطع فيديو متداول لنساء روسيات يُضفن أوراقا في صناديق اقتراع خلال انتخابات الرئاسة حالة من الجدل، فيما تعهدت السلطات بفتح تحقيق.
وأعلنت اللجنة الانتخابية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، أنها ستفتح تحقيقا حول ما ظهر في مقطع فيديو تظهر فيه امرأة في أحد مراكز الاقتراع في المدينة تضيف أوراقًا في صندوق الاقتراع.
وبحسب لجنة الانتخابات، "تم توجيه تعليمات إلى رؤساء اللجان الإقليمية والانتخابية بتقديم معلومات حول عملية تنظيم التصويت، وتحديد نتائجه في هذا المركز".
وقال موقع "فونتانكا" الروسي، إن الفيديو الذي أثار اهتمام لجنة الانتخابات المركزية تم تصويره في أحد مراكز الاقتراع في منطقة أدميرالتيسكي في سانت بطرسبرغ.
وتُظهر اللقطات المنشورة على الإنترنت امرأة تزحف على ركبتيها ومعها كومة من الأوراق إلى صندوق الاقتراع، وتبدأ في إلقاء قطع من الورق تشبه أوراق الاقتراع فيه.
بعد ذلك، تقترب منها امرأة ثانية وتبدأ في فعل الشيء نفسه، ثم تقلبان صندوق الانتخابات لخلط الأوراق، وينتهي الفيديو بإحدى النساء مستلقية على ظهرها وتبدأ في هزّ الصندوق، وفي هذا الوقت، يمكن رؤية رجل يرتدي الزي العسكري خلف الزجاج في الغرفة.
وكانت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا، قد أفادت في وقت سابق أن انتهاكات قليلة جرت خلال الانتخابات.
وجرت الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام، من 15 إلى 17 مارس/آذار الجاري، وسجلت نسبة المشاركة رقما تاريخيًّا، حيث بلغت 77.44 بالمئة، وفاز الرئيس الحالي فلاديمير بوتين بنسبة 87.28% من الأصوات، بحسب النتائج النهائية.