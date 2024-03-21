روسيا.. إضافة أوراق لصندوق اقتراع يثير الجدل والسلطات تحقق (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول لنساء روسيات يُضفن أوراقا في صناديق اقتراع خلال انتخابات الرئاسة حالة من الجدل، فيما تعهدت السلطات بفتح تحقيق.

وأعلنت اللجنة الانتخابية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، أنها ستفتح تحقيقا حول ما ظهر في مقطع فيديو تظهر فيه امرأة في أحد مراكز الاقتراع في المدينة تضيف أوراقًا في صندوق الاقتراع.

وبحسب لجنة الانتخابات، "تم توجيه تعليمات إلى رؤساء اللجان الإقليمية والانتخابية بتقديم معلومات حول عملية تنظيم التصويت، وتحديد نتائجه في هذا المركز".

وقال موقع "فونتانكا" الروسي، إن الفيديو الذي أثار اهتمام لجنة الانتخابات المركزية تم تصويره في أحد مراكز الاقتراع في منطقة أدميرالتيسكي في سانت بطرسبرغ.