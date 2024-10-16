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تشمل دفاعات جوية ومدرعات.. 425 مليون دولار مساعدات أمريكية لأوكرانيا

تشمل دفاعات جوية ومدرعات.. 425 مليون دولار مساعدات أمريكية لأوكرانيا
من لقاء سابق بين بايدن وزيلينسكيالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
16 أكتوبر 2024، 7:22 م

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، حزمة مساعدات عسكرية إضافية لكييف بقيمة 425 مليون دولار.

جاء ذلك، خلال اتصال أجراه بايدن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل اجتماع في برلين مع قادة أوروبيين يخصص لبحث الحرب في أوكرانيا.

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وأفاد البيت الأبيض في بيان بشأن الاتصال، بأن الحزمة تتضمن دفاعات جوية وآليات مدرعة.

وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن أطلع نظيره الأوكراني على "جهوده لتعزيز المساعدة الأمنية لكييف خلال المدة المتبقية من ولايته في البيت الأبيض".

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