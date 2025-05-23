الجيش الإيراني يهاجم ترامب ويصفه بـ"عديم الحياء"

وصفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"الوقح وعديم الحياء".

وقالت الهيئة في بيان إنها "تحذر من أن أي تحرك خاطئ أو استفزازي من جانب الولايات المتحدة في المنطقة، سيُقابل برد قوي وحاسم من قبل طهران".

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وأكد البيان، أن "أي مغامرة أمريكية في المنطقة سيكون مصيرها كمصير واشنطن في فيتنام وأفغانستان، وأن قوة الردع الإيرانية قادرة على قلب موازين المعركة إذا فُرضت عليها المواجهة".

وهاجم البيان الرئيس الأمريكي، واصفًا إياه بـ"الوقح" و"عديم الحياء"، مطالبًا إياه بـ"مراجعة تاريخ إيران المليء بالبطولات والمعجزات، من الثورة إلى الدفاع المقدس (الحرب العراقية الإيرانية)، وصولًا إلى عمليات الوعد الصادق 1 و2 ضد إسرائيل، قبل التفوه بأي حديث عن إيران".

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وختم البيان، بالتأكيد أن إيران "سترد بكل اقتدار وصلابة على أي تهديد يمس سيادتها أو كرامتها الوطنية"، وأنها "لن تسمح لأي قوة، مهما كانت، بزعزعة أمنها واستقرارها".

يأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وقبيل انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في العاصمة الإيطالية روما.