الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة قال إنها انطلقت من الأراضي اللبنانية تجاه الحدود الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "أسقط الجيش مسيرة درون اجتازت إلى الأراضي الإسرائيلية من جهة لبنان في منطقة بلدة زرعيت، بعد أن تم رصدها ومتابعتها من قبل وحدة المراقبة".
وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل"، مرفقاً صورة للطائرة المسيرة التي قال إنه تم إسقاطها.
وتقول إسرائيل إن حوادث إسقاط الطائرات المسيرة القادمة من لبنان تكررت، لكن هذا الحادث جاء بالتزامن مع تصعيد واسع على خلفية إطلاق 34 صاروخاً من لبنان، وهو ما رد عليه الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف متفرقة في قطاع غزة وجنوب لبنان.
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الخميس، رفض لبنان أي تصعيد عسكري من أراضيه، وأدان عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان.
وقال ميقاتي إن "لبنان يرفض مطلقاً أي تصعيد عسكري ينطلق من أرضه، واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم".