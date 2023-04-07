الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة قال إنها انطلقت من الأراضي اللبنانية تجاه الحدود الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "أسقط الجيش مسيرة درون اجتازت إلى الأراضي الإسرائيلية من جهة لبنان في منطقة بلدة زرعيت، بعد أن تم رصدها ومتابعتها من قبل وحدة المراقبة".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل"، مرفقاً صورة للطائرة المسيرة التي قال إنه تم إسقاطها.