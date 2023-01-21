دروس التاريخ.. كيف نفهم الحذر الألماني حيال تزويد كييف بدبابات "ليوبارد"؟

وخلص آخر الاستطلاعات إلى أن 41 % من الجمهور يعتقدون أن ألمانيا تزود أوكرانيا بالكمية المناسبة من الأسلحة، ويعتقد 26 % أن دعمها يزيد عن اللازم، بينما يرى 25 من الألمان أن البلاد لم ترسل ما يكفي.

ووفقًا لهذه الذهنية فإن مشاركة ألمانيا في حروب شهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية غالبا ما كانت مساعدات لوجستية أو مساهمة في أعمال غير قتالية كالاستطلاع والتدريب والتجهيز، وهذا ما ظهر في الحرب الأمريكية في أفغانستان، وفي حرب العراق وفي أحداث ليبيا وفي التحالف ضد داعش.

عدم التصعيد

وليس الموقف الحذر من الحرب الأوكرانية استثناء في مبادئ السياسة الألمانية التي تجنح دائمًا نحو الحلول السلمية، وترى أن الحروب هي آخر الخيارات في حل الأزمات المستعصية، فما بالك إذا كانت تلك الحرب تجري بالقرب من أراضيها.

من هنا يمكن تفسير التريث الألماني في تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد، فبرلين تتجنب أي إيحاء بأنها ساهمت في تأجيج الصراع، ولا تريد المغامرة بفكرة أنها تصرفت بمفردها في ملف شائك كالحرب الأوكرانية، ذلك أن نيران تلك الدبابات قد تستخدم في استهداف العمق الروسي وهو ما سيثير غضب الكرملين الذي حذر الغرب من إيصال تلك الأسلحة الثقيلة الى الجيش الأوكراني.

وأكدت موسكو مرارًا، أن تزويد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لن يحيد روسيا عن تحقيق أهدافها، وسيطيل أمد الصراع، ويتسبب بالمزيد من الضحايا.