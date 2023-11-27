"طوابير الجوع" تتزايد في إسبانيا

حذر تقرير دولي من ارتفاع مستوى الفقر في إسبانيا وعدم قدرة السلطات على حماية السكان وتلبية احتياجاتهم.

وارتفع مستوى الفقر منذ ظهور جائحة كورونا في 2020، حيث أعرب المجتمع الإسباني عن استيائه من "نظام الضمان الاجتماعي، الذي من المفترض أن يضمن الحق في الغذاء ومستوى معيشي كاف، وهو نظام عاجز ولا يلبي احتياجات السكان".

والأخطر من ذلك أن تقريرا حديثا نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش بعنوان "عجز إسبانيا عن حماية الحقوق في مواجهة الفقر المتزايد"، يدين بشدة حقيقة أن الإسبان يلجؤون بشكل متزايد إلى بنوك الطعام للحصول على الغذاء وكذا تزايد المساعدات من هذه البنوك.

وقد تضاءلت القدرة الشرائية للغاية بحيث لا تتمكن عائلات من إطعام نفسها بشكل كامل.

ومنذ عام 2020، أصبح من المعتاد رؤية طوابير طويلة تتشكل أمام الجمعيات الخيرية التي توزع الضروريات الأساسية مجانا، وأضحت هذه الظاهرة الشائعة بشكل متزايد تُسمى بـ"طوابير الجوع".