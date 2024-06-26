أضعفتها الانقسامات.. لماذا تحولت رئاسة "إيكواس" إلى "كأس مسمومة"؟

تُبدي الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية إعراضًا عن تولي الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي بدت وكأنها "كأس مسمومة" وفق متابعين.

وترك قادة "إيكواس" الطريق مفتوحًا لرئيس نيجيريا، بولا أحمد تينوبو، لخلافة نفسه على رأس الهيئة الإقليمية التي تعرضت لأكبر انتكاسة منذ نشأتها بسبب انسحاب عدة دول منها بعد أن شهدت انقلابات عسكرية.

وأصبحت رئاسة المنظمة، التي تواجه تحديات أكثر من أي وقت مضى من جانب المجالس العسكرية في منطقة الساحل، والتي أضعفتها انقساماتها الداخلية، بمثابة "الكأس المسمومة" لأكثر من عام، خاصة بالنسبة للدول الناطقة بالفرنسية.

وباتت زعامة "إيكواس" أقل تنافسية من أي وقت مضى، في وقت يُرتقب فيه أن يعقد أعضاؤها اجتماعاً في الـ7 من يوليو القادم، في العاصمة أبوجا، كجزء من اجتماعهم السنوي التقليدي.

وقبل اللقاء كانت المفاوضات تسير بشكل جيد منذ بداية الشهر الراهن، بشأن مستقبل رئاسة تينوبو، إذ يتولى رئيس الدولة النيجيري رئاسة المنظمة الإقليمية منذ يوليو 2023.

تينوبو يخلف نفسه

ويرجّح سيناريو إعادة تعيين الرئيس النيجيري الذي ستتبناه عواصم غرب أفريقيا، وذلك رغم سجله الذي يعتبر مخيبًا للآمال، خاصة فيما يتعلق بإدارته لأزمة النيجر، غداة الانقلاب الذي أطاح بمحمد بازوم.

وخلف الكواليس، وبعد مفاوضات بين الدول الـ12، لم تحظ خلافة تينوبو إلا باهتمام محدود للغاية من جانب الدول الأعضاء.

وفي هذا السياق، يكشف موقع "أفريكا انتلجنس" الفرنسي أنه في إطار التناوب على المنصب، كان ينبغي من الناحية النظرية أن يذهب إلى رئيس ناطق بالفرنسية، فمنذ إنشاء المنظمة في عام 1975، جرت عملية التعيين لرئاسة المنظمة على قاعدة التناوب بين البلدان الناطقة بالفرنسية والبلدان الناطقة بالإنجليزية، مع استثناءات نادرة.

وبعد رئاسة الغاني نانا أكوفو أدو، ورئاسة غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو - أول رئيس دولة ناطقة بالبرتغالية يتولى مقاليد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا - لم تتقدم أي عاصمة ناطقة بالفرنسية بطلب لرئاستها.

وقد أدى هذا الوضع في النهاية إلى تعيين بولا تينوبو، الذي تم انتخابه قبل بضعة أشهر فقط. وكما هي الحال في عام 2023، لم يُظهر أي من رؤساء الدول في أفريقيا الناطقة بالفرنسية تقريباً أي اهتمام حقيقي لخلافة الرئيس النيجيري.