قانون إسرائيلي مقترح لفرض الحماية على محميات داخل الأراضي الفلسطينية
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن اللجنة الوزارية ستناقش مطلع الأسبوع القادم، مشروع قانون يسمح للحكومة الإسرائيلية بفرض القانون الإسرائيلي على محميات ومتنزهات طبيعية ومواقع أخرى أقيمت فيها نُصُب تذكارية في أنحاء الضفة الغربية.
ويتيح القانون، الذي تقدم به عضو الكنيست الليكودي داني دانون، السماح لوزير الداخلية الإسرائيلي بتحديد والإعلان عن هذه الأماكن داخل الضفة الغربية مواقع وطنية، لتتساوى مكانتها القانونية مع تلك المماثلة لها داخل إسرائيل.
وضمن القانون المقترح، فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 3 سنوات، على من يقوم بإلحاق أضرار بالبيئة أو بأعمال اكتشافات أثرية في هذه الأماكن المنوي تحديدها لاحقاً.
وسيناقش أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، قانونا مقترحا آخر يسمح للمؤسسات التعليمية والأكاديمية في إسرائيل بإبعاد طلاب عن مقاعد الدراسة، يعربون عن تضامنهم مع منظمات إرهابية أو يرفعون العلم الفلسطيني خلال تظاهرات أو وقفات احتجاجية داخل المنشآت التعليمية.