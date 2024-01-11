إيران تلقي القبض على 35 شخصا على صلة بهجمات كرمان

ذكرت وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية أن وزارة المخابرات الإيرانية، أعلنت اليوم الخميس، أن 35 شخصا اعتقلوا على صلة بهجمات الثالث من يناير في مدينة كرمان بجنوب شرق البلاد، والتي أسفرت عن مقتل 94 شخصاً.

وقالت الوزارة إنها حددت حتى الآن هوية أحد الانتحاريين الاثنين وهو مواطن من طاجيكستان، دخل إيران بشكل غير قانوني، في 19 ديسمبر كانون الأول.

وأضافت أنها ستنشر المزيد من المعلومات في وقت لاحق حول الانتحاري الثاني، مضيفة أن الاعتقالات جرت في عدة محافظات إيرانية.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته في الرابع من يناير كانون الثاني، عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل ما يقرب من 100 شخص وإصابة 284 آخرين عند نصب تذكاري للقائد العسكري الكبير قاسم سليماني.

وتوعدت طهران بالانتقام ردًّا على الهجوم الذي وصف بأنه الأكثر دموية في إيران منذ عام 1979.