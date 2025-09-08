logo
هجمات أوكرانية بمسيرات وصواريخ على مدن في دونيتسك

مسيرات أوكرانية المصدر: رويترز
08 سبتمبر 2025، 11:46 م

قال رئيس الأجزاء التي تسيطر عليها  روسيا من منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، والمعين من قبل موسكو، إن القوات الأوكرانية شنت هجمات مكثفة بطائرات مسيرة وصواريخ على مدينتين في المنطقة، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 16.

وكتب دينيس بوشيلين على تطبيق تيليغرام للرسائل في وقت متأخر الاثنين أن القوات الأوكرانية قصفت أهدافا في المدينة الرئيسية في المنطقة، والتي تسمى أيضًا دونيتسك، وفي ماكييفكا، وهي مدينة صناعية تقع باتجاه الشمال.

ولم يصدر أي تعليق بعد من المسؤولين الأوكرانيين على الهجمات.

 ونقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤولين أمنيين في المناطق المحتلة قولهم إن ما لا يقل عن 20 طائرة مسيرة جرى إطلاقها في الهجومين وتم تفعيل وحدات الدفاع الجوي. وأضافوا أن أصوات انفجارات دوت في أنحاء مدينة دونيتسك وتصاعد دخان كثيف في سمائها.

وذكرت مدونة الحرب الروسية الشهيرة (ريبار) أن انفجارات وقعت أيضا في يناكييفو، وهي بلدة صناعية أخرى تسيطر عليها روسيا، وقالت إن مبنى سكنيا واحدا على الأقل تعرض للقصف.

وتسيطر القوات الروسية  على ما يقترب من 20 %من أراضي أوكرانيا وحوالي 75 % من منطقة دونيتسك.

