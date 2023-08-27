الخارجية الإسرائيلية: كوهين التقى نظيرته الليبية لبحث "إمكانات التعاون"
عقد وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اجتماعًا في إيطاليا الأسبوع الماضي، مع نظيرته الليبية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، وفق ما ذكر بيان للخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد.
وبحسب وكالة "رويترز"، عقد اللقاء بوساطة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.
وقال كوهين في البيان: "تحدثت مع وزيرة الخارجية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين، فضلا عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في البلاد".
وأكد البيان أن الوزيرين "ناقشا العلاقات التاريخية بين البلدين وإمكانية التعاون بين الدولتين والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه".