لقطات "غير عادية" لجنود روس وأمريكيين في سوريا (صور)

ودخلت روسيا، التي تنشر قواتها في سوريا منذ العام 2015 دعما لدمشق، إلى المشهد في تلك المنطقة إثر اتفاق على دخول مناطق نفوذ الأكراد لوقف عملية عسكرية تركية.

وباتت القوات الروسية على تماس مع القوات الأمريكية، لتتداخل مناطق انتشارهما، وأصبح اعتياديًا في المنطقة مشاهدة جنود روس يتابعون عبر المنظار تحركات القوات الأمريكية، والعكس صحيح.

وتكررت لقاءات عناصرهم خلال الدوريات، خصوصًا في المنطقة الحدودية مع تركيا، وأدت في مرات قليلة إلى احتكاكات محدودة.

وفي 2020، تداول رواد الإنترنت مقطعًا مصورًا يظهر مدرّعة روسية تحاول تجاوز آلية أمريكية على الطريق قبل أن تنحرفا معًا خارجه بعدما حاولت الآلية الأمريكية منعها.

والسبت، التقت دوريتان أمريكية وروسية قرب حقل نفطي بالقرب من الحدود التركية في محافظة الحسكة، الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية.

وبدلًا من الاحتكاك، تظهر الصور الجنود الروس والأمريكيين يتبادلون التحية ويتصافحون.