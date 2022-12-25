أمريكا وبريطانيا تحذران رعاياهما من هجوم محتمل على فندق في باكستان

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، اليوم الأحد، رعاياهما في باكستان من هجوم محتمل قد يستهدف فندقاً في العاصمة إسلام أباد.

ونشرت السفارة الأمريكية في باكستان تحذيراً قالت فيه إنه يمنع على موظفي الحكومة الأمريكية زيارة فندق ماريوت في إسلام أباد بسبب هجوم محتمل.

وقالت السفارة في بيان لها إن "أفرادًا مجهولين ربما يخططون لمهاجمة الأمريكيين في فندق ماريوت في إسلام أباد في وقت ما خلال العطلات".

وأضافت: "نظراً لوضع إسلام أباد في حالة تأهب قصوى بسبب مخاوف أمنية ومنع التجمعات العامة خلال العطلات، تحث السفارة جميع أفراد البعثة على الامتناع عن السفر غير الضروري وغير الرسمي إلى إسلام أباد طوال موسم العطلات".