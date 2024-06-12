خبراء: رهان ترامب على استغلال إدانة هانتر بايدن قد يرتّد عليه

حذَّر خبراء من أنه قد تنتاب دونالد ترامب الرغبة في استغلال إدانة هانتر بايدن بتهم جنائية تتعلّق بحيازة الأسلحة النارية في حملته الانتخابية بمواجهة جو بايدن المتعلّق بشدّة بنجله، وهو ما أعتبروه إستراتيجية قد تنطوي على مخاطر.

لم ينتظر فريق حملة ترامب طويلًا قبل إصدار رد فعل قوي على حكم الثلاثاء الصادر في محكمة في ديلاوير على خلفية شراء بايدن عام 2018 سلاحًا ناريًّا، بينما كان مدمنًا على الكوكايين، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأفاد فريق حملة ترامب في بيان "هذه المحاكمة لم تكن سوى محاولة لصرف الأنظار عن الجرائم الحقيقية لعائلة بايدن الإجرامية، التي جمعت عشرات ملايين الدولارات من الصين وروسيا وأوكرانيا".

لطالما سعى الجمهوريون لإخراج مسعى بايدن (81 عامًا) للفوز بولاية ثانية عن مساره عبر استغلال مشاكل نجله، بما في ذلك بعض التعاملات التجارية في الصين وأوكرانيا والتي تطرح العديد من التساؤلات حولها.

وبالنسبة للاستاذ في "جامعة برينستون" جوليان زيليزر، فإنه حتى لو أن الحكم يرتبط بهانتر (54 عامًا) وحده، فإن ترامب "سيحاول جعل القضية مرتبطة بالرئيس".

وبالطبع، فإن ترامب نفسه يواجه العديد من الصعوبات القانونية.

مناظرة 2020

يمكن للحكم حتى أن يساعد بايدن في كسب تعاطف الناخبين نظرًا إلى أن "العديد من العائلات في أمريكا لديها أطفال يتسببون بمتاعب"، وفق ما قالت استاذة العلوم السياسية في "جامعة براون" ويندي شيلر لفرانس برس.

ولدى سؤاله عن القضية الأسبوع الماضي، استذكر ترامب الصعوبات التي مر بها شقيقه فريد الذي توفي عن 42 عامًا سنة 1981 بعد معركة مع الإدمان على الكحول.

وقال ترامب لـ"فوكس نيوز"، "كان الشخص الأكثر وسامة الذي يمكن أن تراه في حياتك. كل شيء كان مثاليًّا. لكنه عانى الإدمان".