طهران: اعتقال 23 من "داعش" خططوا لهجمات في كرمان

وعن التفجيرين في كرمان يوم الأربعاء الماضي، أجاب بخشي: "تم فحص منطقة مقبرة شهداء كرمان بأكملها بالأجهزة التقنية والإلكترونية وكلاب كشف المتفجرات قبل حفل الذكرى السنوية لاغتيال الجنرال قاسم سليماني، وهناك شائعة بأن المتفجرات كانت داخل سلة المهملات".

والأربعاء الماضي، شهدت كرمان تفجيرين استهدفا زواراً كانوا يسيرون إلى مقبرة تحوي قبر قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني لإحياء الذكرى السنوية لاغتياله على أيدي القوات الأمريكية في العراق.

وأسفر التفجيران عن مقتل 91 شخصاً وإصابة أكثر من 200 بجروح، وفقاً لآخر الإحصائيات الرسمية الإيرانية.

وبعد يوم من الحادثة، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الانفجارين.