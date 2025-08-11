ترامب عن لقائه مع بوتين: أعتقد أننا سنجري حوارا بناء
logo
العالم

قاضٍ يرفض الكشف عن نصوص هيئة المحلفين الكبرى لصديقة إبستين

قاضٍ يرفض الكشف عن نصوص هيئة المحلفين الكبرى لصديقة إبستين
ملصق يحمل صورة ماكسويل وإبستينالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
11 أغسطس 2025، 3:18 م

رفض قاضٍ، اليوم الاثنين، طلبًا للكشف عن نصوص تخص هيئة المحلفين الكبرى التي وجهت اتهامات إلى جيسلين ماكسويل صديقة جيفري إبستين السابقة، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وقال القاضي بول إنجلماير في حكم مكتوب إن الحكومة اقترحت أن يتم الإفراج عن هذه المواد علنًا "بشكل عفوي أو عشوائي"، وهو ما قد يخاطر "بتفكيك أسس السرية التي تستند إليها هيئة المحلفين الكبرى"، وتآكل الثقة من جانب الأشخاص الذين توجه إليهم الدعوة للشهادة أمام هيئات المحلفين الكبرى في المستقبل.

أخبار ذات علاقة

ديمقراطيون يستندون إلى نص قانوني قديم للمطالبة بنشر ملفات إبستين

ديمقراطيون يستندون إلى نص قانوني قديم للمطالبة بنشر ملفات إبستين

 وأضاف القاضي: "ليست هناك إجابة لاعتبار أن السماح بالكشف عن مواد هيئة المحلفين الكبرى، لأنها زائدة عن الأدلة في محاكمة ماكسويل، سيكون غير ضار.

وأضاف أن "الشيء نفسه يمكن أن يقال عن أي شهادة أمام هيئة محلفين، من جانب شهود أو غيرهم، والتي تقدم لدعم الاتهامات التي تستمر في وقت لاحق لتصل إلى المحاكمة".

أخبار ذات علاقة

عرابة "جنس القاصرات".. عشيقة إبستين منبوذة في سجنها الجديد (صور)

عرابة "جنس القاصرات".. عشيقة إبستين منبوذة في سجنها الجديد (صور)

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC