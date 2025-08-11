قاضٍ يرفض الكشف عن نصوص هيئة المحلفين الكبرى لصديقة إبستين

رفض قاضٍ، اليوم الاثنين، طلبًا للكشف عن نصوص تخص هيئة المحلفين الكبرى التي وجهت اتهامات إلى جيسلين ماكسويل صديقة جيفري إبستين السابقة، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وقال القاضي بول إنجلماير في حكم مكتوب إن الحكومة اقترحت أن يتم الإفراج عن هذه المواد علنًا "بشكل عفوي أو عشوائي"، وهو ما قد يخاطر "بتفكيك أسس السرية التي تستند إليها هيئة المحلفين الكبرى"، وتآكل الثقة من جانب الأشخاص الذين توجه إليهم الدعوة للشهادة أمام هيئات المحلفين الكبرى في المستقبل.

وأضاف القاضي: "ليست هناك إجابة لاعتبار أن السماح بالكشف عن مواد هيئة المحلفين الكبرى، لأنها زائدة عن الأدلة في محاكمة ماكسويل، سيكون غير ضار.

وأضاف أن "الشيء نفسه يمكن أن يقال عن أي شهادة أمام هيئة محلفين، من جانب شهود أو غيرهم، والتي تقدم لدعم الاتهامات التي تستمر في وقت لاحق لتصل إلى المحاكمة".