العالم

ترامب: النزاع الروسي الأوكراني هو الأصعب حتى الآن وشيء ما سيحدث

الرئيس الأمريكي دونالد ترامبالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
05 سبتمبر 2025، 2:11 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، الخميس، إنه تمكن من إنهاء عدد من الحروب لكن النزاع الروسي الأوكراني هو الأصعب حتى الآن.

وأضاف ترامب أنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المستقبل القريب، بحسب "رويترز".

وكانت شبكة "سي.بي.إس نيوز" الأمريكية قد نقلت عن ترامب قوله إنه لا يزال ملتزمًا بالسعي للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا رغم تصاعد حالة الضبابية بشأن احتمال إجراء محادثات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وصرح ترامب في مقابلة هاتفية مع الشبكة الإخبارية: "أنا أراقب وأشاهد وأتحدث بخصوص ذلك مع الرئيسين بوتين وزيلينسكي.. سيحدث شيء ما، لكنهما ليسا على استعداد بعد. لكن شيئًا ما سيحدث. سنقوم بإتمامه".

