"الدوما" يعد تشريعًا لزيادة الضرائب على الروس الذين غادروا البلاد

قال رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، إن المجلس يعد تشريعًا لزيادة الضرائب على من غادروا البلاد.

وغادر كثيرون روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي.

وكتب فولودين على تطبيق تيلغرام "من الصواب أن نلغي الامتيازات التي يحظى بها من غادروا روسيا الاتحادية وفرض ضريبة أعلى عليهم". وأضاف "نعمل على التغييرات المناسبة للتشريع".