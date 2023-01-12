أعلن وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية البريطانية، ليو دوكيرتي، أمام البرلمان، اليوم الخميس، أن بريطانيا تدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لكنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بهذا الشأن.

وقال دوكيرتي خلال مناقشة للوضع في إيران دعا خلالها بعض الأعضاء إلى حظر الحرس الثوري: "سأكون مخطئا إذا قدمت تكهنات، بشأن نتيجة الدراسة التي تجريها الحكومة في الوقت الراهن لهذه القضية، وهي دراسة تجري بجدية".