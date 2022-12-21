صحيفة: إسرائيل تكثف أنشطتها الدبلوماسية مع دول آسيا الوسطى لـ"تطويق" إيران
تكثف إسرائيل أنشطتها الدبلوماسية مع دول آسيا الوسطى، ضمن محاولات لبناء علاقات مع دول متاخمة أو قريبة من إيران، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء.
وقالت الصحيفة إن "وزارة الخارجية الإسرائيلية نظمت خلال الأسبوعين الماضيين، زيارات متزامنة لوفود من دول هي: كازخستان، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وقرغيزستان، وتركمانستان، والأخيرة لديها حدود مشتركة مع إيران".
ونوهت إلى أن "الحديث يجري عن زيارات متزامنة، وأن الوفود غادرت إسرائيل، ما عدا وفدًا واحدًا، لم تحدده، وقالت إن الخطوة تهدف إلى تعزيز أوراق الضغط الإقليمية على إيران".
وينضم هذا التقارب بين دول قريبة من إيران وبين إسرائيل، إلى منظومة علاقات قوية للغاية قائمة بالفعل بين إسرائيل وأذربيجان، والأخيرة لديها حدود مشتركة مع إيران، إلا أن تلك المنظومة تعد الأقوى، ويصفها مراقبون بالتحالف.
زيارة غير مسبوقة
وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعمل في الآونة الأخيرة على تكثيف النشاطات الدبلوماسية التي تستهدف الدول المحيطة بإيران، وأن الأسبوعين الماضيين وحدهما شهدا زيارة وفود من خمس دول قريبة منها، أغلب سكانها من المسلمين.
ولم توضح الصحيفة أي وفد ما زال في إسرائيل، لكنها أشارت إلى أن الحديث يجري عن الوفد الأكبر، وأنه بصدد زيارة جبل الهيكل "المسمى اليهودي للحرم القدسي الشريف".
وزار الوفد الأول إسرائيل قبل أسبوعين، ويبدو أنه كان وفدًا مشتركًا من بعض هذه الدول، وتضمن 30 شخصًا، من جيل الشباب الذين يفترض أن يتم إعدادهم للقيادة في المستقبل في هذه الدول.
ولفتت إلى أن الوفد الثاني وهو الأكبر، وصل إسرائيل هذا الأسبوع بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وعدد من الجهات والمنظمات الدولية، ويضم 25 شخصية من كبار الموظفين في مجال الدفاع عن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة، بغرض دراسة التجربة الإسرائيلية في هذه المجالات.
تطويق إيران
وتعد تلك هي المرة الأولى التي تستقبل فيها إسرائيل وفودًا من دول إسلامية بهذا الحجم، بغرض دراسة سبل مكافحتها لما يوصف بالإرهاب وغسيل الأموال والجريمة والتهريب، حسب ما أشارت "يديعوت أحرونوت".
وأضافت الصحيفة أن أعضاء الوفدين زاروا ميناء أسدود، وعقدوا اجتماعًا مع ممثلي سلطتي الجمارك والضرائب، كما زاروا قيادة الجبهة الجنوبية واستمعوا لشرح بشأن التهديدات والتحديات الأمنية التي تقف إسرائيل أمامها، وأخيرًا زاروا مؤسسة الصناعات الجوية.
وعقدت الخارجية الإسرائيلية اجتماعًا للوفود، تحدث ممثلوها خلاله عن الملفات الأمنية والمخاطر التي تشكلها إيران وسبل التعاون الإستراتيجي بين هذه الدول في هذا الصدد.
ومن بين الشخصيات البارزة في تلك الوفود، نائب وزير الداخلية في تركمانستان، ومن ثم من المفترض أن يكون هذا الوفد هو الأهم من بين الوفود الخمسة، ولا سيما وأن الحديث يجري عن بلد لديه حدود مشتركة مع إيران.
ووفق التقرير العبري، تولِي إسرائيل أهمية خاصة بتعزيز تواجدها في مناطق قريبة من إيران، ضمن سياسات لتطويقها بدول حليفة لإسرائيل.
مصلحة مشتركة
ونقلت عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية، لم تُسمها، أن هناك أهمية كبيرة للنشاطات التي تستهدف محيط إيران، من أجل تعزيز محركات الضغط المحتمل على طهران من كل زاوية يمكنها أن تشكل تأثيرًا، وأن هذه الدول تنصت بالفعل للاعتبارات الإسرائيلية.
وتحدثت مع يوفال فوكس، رئيس شعبة أوروبا- آسيا بوزارة الخارجية الإسرائيلية، الذي أخبرها أن "شعور التهديد لدى هذه الدول ينبع في أحد جوانبه من أفغانستان عقب الانسحاب الأمريكي، لكن ليس هذا هو الأمر كله".
وأضاف أن لدى الدول القريبة من أفغانستان مخاوف بشأن عمليات تهريب المخدرات والإرهاب والفكر الأصولي، ومن ثم وجدت إسرائيل مصلحة مشتركة مع هذه الدول.
وختمت الصحيفة أن "وزارة الخارجية تعول على الزيارات المشار إليها على أساس أن أعضاء هذه الوفود سينقلون وجهة النظر الإسرائيلية إلى بلادهم، لكي تبدأ بعدها خطوات تعميق التعاون على مستويات أعلى".