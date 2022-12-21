صحيفة: إسرائيل تكثف أنشطتها الدبلوماسية مع دول آسيا الوسطى لـ"تطويق" إيران

تكثف إسرائيل أنشطتها الدبلوماسية مع دول آسيا الوسطى، ضمن محاولات لبناء علاقات مع دول متاخمة أو قريبة من إيران، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء.

وقالت الصحيفة إن "وزارة الخارجية الإسرائيلية نظمت خلال الأسبوعين الماضيين، زيارات متزامنة لوفود من دول هي: كازخستان، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وقرغيزستان، وتركمانستان، والأخيرة لديها حدود مشتركة مع إيران".

ونوهت إلى أن "الحديث يجري عن زيارات متزامنة، وأن الوفود غادرت إسرائيل، ما عدا وفدًا واحدًا، لم تحدده، وقالت إن الخطوة تهدف إلى تعزيز أوراق الضغط الإقليمية على إيران".