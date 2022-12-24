الادعاء الياباني يوجه اتهامات للمشتبه به في قتل "آبي"

قرر ممثلو الادعاء الياباني توجيه اتهامات ضد رجل يشتبه في أنه أطلق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، حسب ما ذكرت وكالة كيودو للأنباء ووسائل إعلام أخرى اليوم السبت.

يأتي القرار بعد خضوع المشتبه به لفحص للكشف عن قواه العقلية. والرجل يدعى "تيتسويا ياماجامي" وهو عاطل عن العمل يبلغ من العمر 42 عاما.