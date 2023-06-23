موسكو تتكتّم على عدد الصواريخ النووية المرسلة لروسيا البيضاء

أعلنت روسيا اليوم الجمعة، عدم نيتها نشر أي بيانات أو معلومات حول عدد الصواريخ النووية، التي سيتم نشرها على أراضي روسيا البيضاء، الواقعة عند مدخل الاتحاد الأوروبي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في إفادة صحفية، ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تعتزم نشر معلومات عن أعداد الصواريخ، التي سيتم إرسالها لروسيا البيضاء: "أشك في أن يكون هذا الموضوع قابلا للنقاش في العلن، أو نشر أي بيانات من جانبنا".

وأوضح ريابكوف، أن "الولايات المتحدة احتفظت على مدى عقود بأسلحتها النووية على أراضي عدد من الدول الأوروبية ولم تقدم أبدا أرقاما دقيقة"، مشيرا إلى أن "الأرقام المتوفرة حول الصواريخ الأمريكية يتم تقديرها من قبل الخبراء أو بناء على معايير محددة".