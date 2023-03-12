تقرير أمريكي: الانقسامات تعصف بتحالف واشنطن وكييف ضد موسكو

منذ بداية الحرب، نشأت وحدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي، خاصة مع تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن بتقديم الدعم "مهما طال الأمر".

إلا أنه بعد مرور أكثر من عام على الحرب، يبدو أن هذا التحالف قد بدأ يتخذ منحى مختلفًا، إذ يشهد خلافات متزايدة خلف الكواليس بين كل من واشنطن وكييف حول أهداف الحرب بجانب نقاط خلاف حول كيف ومتى سينتهي ذلك الصراع.

وبحسب مجلة "بوليتكو" الأمريكية، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، إنه "ليس لدى الإدارة الأمريكية هدف سياسي وغرض واضح بشأن أوكرانيا".

وتساءل ماكول: "هل الهدف هو إطالة هذه الحرب؟، وهو بالضبط ما يرغب فيه فلاديمير بوتين؟، أم مجرد منح الأوكرانيين ما يكفي للنجاة من الحرب وليس الفوز؟ أنا لا أرى خطة للنصر في الوقت الحالي، وإذا لم تكن لدينا خطة فما الذي نفعله؟".

ووفق المجلة، لم يشهد التحالف بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سوى القلق من الخلافات العلنية، وبدا التحالف في أوج قوته خلال، الشهر الماضي، عندما قام الرئيس الأمريكي بزيارته السرية إلى كييف.