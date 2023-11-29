أمريكا تؤكد مواصلة دعمها أوكرانيا "بلا كلل"
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن أعضاء حلف شمال الأطلسي "لا يشعرون بالكلل" عندما يتعلق الأمر بدعم أوكرانيا.
وقال بلينكن، بعد اجتماع بين حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا في بروكسل: "يجب علينا دعم أوكرانيا وسنواصل ذلك"، وأضاف أن أعضاء حلف شمال الأطلسي متفقون على هذا الموقف، وأنه كان يسمع أيضا دعما مستمرا لأوكرانيا في الكونغرس الأمريكي بمجلسيه.
وتشعر أوكرانيا بالقلق إزاء احتمال انصراف الانتباه الدولي عن جهودها لهزيمة روسيا، بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وحث وزير الخارجية دميترو كوليبا الغرب، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، على زيادة إنتاج الأسلحة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سلم نحو 300 ألف قذيفة مدفعية من أصل مليون وعد بها إلى أوكرانيا حتى الآن.
وقال "كوليبا" قبل اجتماعه مع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي: "نحن بحاجة إلى إنشاء منطقة أوروبية-أطلسية مشتركة للصناعات العسكرية"، مضيفا أن هذا سيضمن أمن أوكرانيا وأمن دول حلف شمال الأطلسي نفسها.
وانخرطت كييف مؤخرا في حملة لجذب كبرى شركات تصنيع الأسلحة العالمية لبدء عمليات في أوكرانيا، في إطار محاولتها تنويع اعتمادها على الأسلحة والذخيرة المقدمة من حلفائها.
وقال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: "من المهم ألا يظهر تضامننا مع أوكرانيا بالكلمات فحسب، بل بالأفعال أيضا"، وحث الحلفاء على بذل المزيد من الجهد.
وأضاف: "هذه إجراءات ملموسة، ونحن بحاجة إلى المزيد منها ونحتاج إلى دعم مستدام ومكثف"، محذرا من أن روسيا جمعت مخزونا كبيرا من الصواريخ قبل فصل الشتاء.
وأضاف أن روسيا "أصبحت الآن أضعف عسكريا وسياسيا واقتصاديا". وتابع: "في الوقت نفسه، يجب ألا نقلل من شأن روسيا"، خصوصا وأن موسكو تقوم بمحاولات جديدة لضرب شبكة الكهرباء والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، "محاولةً ترك أوكرانيا في الظلام والبرد".