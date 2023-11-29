أمريكا تؤكد مواصلة دعمها أوكرانيا "بلا كلل"

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن أعضاء حلف شمال الأطلسي "لا يشعرون بالكلل" عندما يتعلق الأمر بدعم أوكرانيا.

وقال بلينكن، بعد اجتماع بين حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا في بروكسل: "يجب علينا دعم أوكرانيا وسنواصل ذلك"، وأضاف أن أعضاء حلف شمال الأطلسي متفقون على هذا الموقف، وأنه كان يسمع أيضا دعما مستمرا لأوكرانيا في الكونغرس الأمريكي بمجلسيه.

وتشعر أوكرانيا بالقلق إزاء احتمال انصراف الانتباه الدولي عن جهودها لهزيمة روسيا، بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وحث وزير الخارجية دميترو كوليبا الغرب، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، على زيادة إنتاج الأسلحة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سلم نحو 300 ألف قذيفة مدفعية من أصل مليون وعد بها إلى أوكرانيا حتى الآن.

وقال "كوليبا" قبل اجتماعه مع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي: "نحن بحاجة إلى إنشاء منطقة أوروبية-أطلسية مشتركة للصناعات العسكرية"، مضيفا أن هذا سيضمن أمن أوكرانيا وأمن دول حلف شمال الأطلسي نفسها.