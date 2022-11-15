وكالة: اغتيال ضابط بالحرس الثوري شمال غرب إيران

قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، إن ضابطًا برتبة عقيد في قوات الحرس الثوري الإيراني جرى اغتياله في مدينة "بوكان" التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران.

وأشارت الوكالة إلى أنه "خلال أعمال الشغب التي اندلعت في مدينة بوكان، مساء اليوم، اغتال مسلحون مجهولون العقيد في قوات الحرس الثوري رضا ألماسي".

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، بمقتل عنصر من قوات الحرس الثوري يدعى "رضا آذر بار" جراء هجوم نفذه مسلحون في مدينة "كامياران" التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران.

وأوضحت الوكالة، بحسب مصادرها الخاصة، أن "مسلحين مجهولين فتحوا النار على القوات الأمنية في مدينة كامياران ما أسفر عن مقتل عنصر من الحرس الثوري يدعى رضا آذر بار وإصابة اثنين آخرين بجراح".