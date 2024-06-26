القوات الجوية الأمريكية تقيل مدير بناء الصواريخ البالستية

قالت وكالة "بلومبرغ" إن القوات الجوية الأمريكية أقالت مدير برنامج بناء الصاروخ البالستي (Sintel)، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج بـ 37% على الأقل إلى ما يقدر بـ 131 مليار دولار، وفقًا لمعلومات اطلعت عليها الوكالة.

لكن الوكالة نقلت أيضًا تصريات لمدير البرنامج العقيد تشارلز كليغ نفى فيها أن تكون الإقالة مرتبطة بمراجعة من الكونغرس للتكلفة المتزايدة بسرعة لبرنامج الصواريخ البالستية العابرة للقارات.

واعتبرت الوكالة أن قرار الإقالة: "قد يزيد شكوك المشرعين بشأن استبدال صواريخ (مينيتمان-3) القديمة باعتبارها المحطة الأرضية للثالوث النووي في البلاد".

وفي بيان صادر عنها، أرجعت القوات الجوية، إقالة تشارلز كليغ من منصبه إلى عدم اتباع الإجراءات التنظيمية.

وقالت لجنة المخصصات بمجلس النواب إنها "دهشت عندما علمت بالزيادة 37% في تكلفة البرنامج الإجمالي، بما في ذلك البناء الضخم المرتبط بمرافق الإطلاق"، وتتولى شركة "نورثروب غرومان" إدارة تطوير الصاروخ وإنتاجه.