بوتين يشدد على ضرورة الحل الدبلوماسي والسلمي في النيجر

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التوصل الى تسوية في النيجر بالوسائل الدبلوماسية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الانتقالي في جمهورية مالي، أسيمي غويتا.

وقال الكرملين في بيان، إن المكالمة الهاتفية بين بوتين وغويتا جرت بمبادرة من الجانب المالي.

وأضاف الكرملين، أنه جرى التشديد خلال المحادثة الهاتفية على أهمية تسوية الوضع في جميع أنحاء النيجر بالوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية حصراً.

يضاف إلى ذلك التأكيد على إيلاء اهتمام خاص للوضع في منطقة الصحراء والساحل، على وجه الخصوص.