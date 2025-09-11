أملاً بالوصول إليه.. "إف بي آي" ينشر أول صورة لقاتل تشارلي كيرك

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة، الخميس، صورًا لمشتبه به في اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك خلال فعالية كان يتحدث فيها في جامعة بولاية يوتا، أمس الثلاثاء.

وكان مكتب "أف بي آي" ذكر سابقًا أن لديه "صورًا جيدة" للمشتبه به ويعمل حثيثًا للوصول إليه، وسينشر صورته للعامة في حال كان بحاجة إلى دعم من المواطنين للوصول إليه.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الخراطيش التي استخدمها قاتل الناشط كيرك وُجدت عليها عبارات مؤيدة للمتحولين جنسيًا ومعادية للفاشية. ووفقًا للتقرير، عُثر على البندقية القديمة التي استخدمها القاتل في الغابة القريبة من موقع الحادث.

وقال ممثل السلطات في ولاية يوتا الأمريكية، اليوم، إن الشخص الذي اغتال كيرك الليلة الماضية هو على الأرجح في سن طالب جامعي و"مندمج بشكل جيد" في جامعة يوتا؛ حيث وقعت جريمة القتل.

وأشار إلى أنه تم اعتقال عدد من المشتبه بهم أمس، ثم أُطلق سراحهم لاحقًا. مؤكدًا أن السلطات لديها صور للمشتبه به، وأنه تم رصد تحركاته بعد مغادرته مكان الحادث.