"مسيّرات انتحارية" تستهدف كييف.. وانفجارات تهز حي "شيفشنكيفسكي"

وبعد قليل على الانفجارات، قال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك: "تعرضت العاصمة لهجمات بواسطة طائرات مسيّرة انتحارية".

وبحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس"، سقطت إحدى المسيّرات على مبنى، فيما كان شرطيّان يحاولان إسقاطها بأسلحتهما.

واستهدفت الهجمات حي "شيفشنكيفسكي" السكني بوسط كييف، بحسب ما أوضح رئيس البلدية فيتالي كليتشكو الذي طلب من السكان لزوم الملاجئ.

ودعا يرماك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تقديم "دعم فوري" للمضادات الجوية الأوكرانية، مطالبا بـ"المزيد من الاسلحة للدفاع عن الجو وتدمير العدو"، بحسب تعبيره.

وبعد الانفجارات اندلعت النيران في مبنى غير مأهول، وأعلن رئيس البلدية أن "عدة مبان سكنية تضررت" دون أن يكون بوسعه عرض حصيلة في الوقت الحاضر.

وكانت كييف ومدن أوكرانية أخرى قد تعرضت أيضا في وقت سابق من الشهر الجاري، لقصف روسي "انتقامي"، بعد أن اتهمت روسيا أوكرانيا بتدبير انفجار قوي ألحق أضرارا بجسر رئيسي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.